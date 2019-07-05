Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации

, 15:37 71

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Фото : www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован 5 июля на официальной сайте главы государства.

На этом посту Кириленко сменил Александра Куця. Тот был освобожден от должности в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

В конце июня Владимир Зеленский снял с должности главы Днепропетровской области Владимира Резниченко. Вместо него обязанности главы региона временно исполняет Дмитрий Батура. С 2018 года он был первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский потребовал наказать главу МИД Украины Климкина. Президент Украины направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором поставил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +7°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

16:59
«Допелась»: Директору Началовой Анне Исаевой пришлось отбиваться от хейтеров
16:52
Шокирующие фото и видео с места падения из окна пары во время секса в Петербурге (18+)
16:46
Автомобилистов приглашают на крупнейший фестиваль Tsunami Picnic под Петербургом
16:32
Зарплаты военных и силовиков в РФ поднимут в октябре
16:26
Суд арестовал подозреваемого в госизмене Воробьева до 4 сентября
16:09
Видео: Сеть умилил ролик об «утках-нарушителях», проникших на закрытую территорию

Сейчас читают

Татьяна Арнтгольц упала с девятиэтажного дома
«Алкоголичка»: новый трек Артура Пирожкова уже в сети!
Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге