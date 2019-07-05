Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован 5 июля на официальной сайте главы государства.

На этом посту Кириленко сменил Александра Куця. Тот был освобожден от должности в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

В конце июня Владимир Зеленский снял с должности главы Днепропетровской области Владимира Резниченко. Вместо него обязанности главы региона временно исполняет Дмитрий Батура. С 2018 года он был первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский потребовал наказать главу МИД Украины Климкина. Президент Украины направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором поставил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина.