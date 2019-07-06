Видео: Шесть человек сгорели заживо в ДТП в Армении

, 17:48 Видео 116

Смертельная авария произошла днем в субботу, 6 июля.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube @ NewsamChannel

Шесть человек сгорели заживо в результате ДТП, которое произошло днем в субботу, 6 июля, в Араратской области Армении. Еще десять пострадавших были госпитализированы.

По информации местных СМИ, жизням семерых человек ничего не угрожает, еще трое находятся в тяжелом состоянии, один из которых был доставлен в республиканский научный центр ожогов и лучевой медицины.

По предварительным данным, люди погибли и пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей с машиной марки «Газель». От удара микроавтобус загорелся, находившиеся в нем люди практически моментально погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два человека погибли в результате аварии с катером в Черном море.

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