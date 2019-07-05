Два человека погибли в результате аварии с катером в Черном море

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Их достали из воды, но не смогли спасти. ЧП произошло вечером в пятницу, 5 июля.

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Фото, видео : ТАСС / Бобылев Сергей, YouTube @Кубанские новости

Две женщины погибли в результате опрокидывания прогулочного судна в акватории Черного моря в Краснодарском крае. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавших вытащили из воды, но спасти их медикам не удалось. ЧП произошло вечером в пятницу, 5 июля.

Ранее сообщалось, что из 20 человек, находившихся на борту, двое пропали без вести. Позднее в МЧС сообщили, что на плавсредстве всего находились 43 человека.

Сейчас в Краснодаре организована процессуальная проверка по факту инцидента в акватории Черного моря

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