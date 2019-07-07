ЛНР: Украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе

Военнослужащий 30-й бригады ВСУ в ходе конфликта, возникшего из-за идеологических разногласий, открыл огонь из автомата по националистам из подразделения «Азов» в Донбассе. Инцидент произошел в пятницу, 5 июля.

В результате происшествия два человека получили ранения, на данный момент они доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два „азовца“ с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — заявили в Народной милиции.

Как сообщают РИА Новости, вскоре после инцидента нарушитель был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одного из освобожденных украинских пленных в Донбассе доставили в военную прокуратуру Незалежной.