Одного из освобожденных в ДНР пленных доставили в военную прокуратуру Украины

, 15:21 205

Речь идет о бойце ВСУ Дмитрии Великом.

Фото : ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Украинский кризис 33

Одного из освобожденных украинских пленных в Донбассе в субботу, 29 июня, доставили в военную прокуратуру Незалежной. Об этом сообщают местные СМИ.

«Одного из освобожденных Виктором Медведчуком ночью забрали в военную прокуратуру», — говорится в сообщении телеканала «112 Украина».

Уточняется, что речь идет о пленном Дмитрии Великом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДНР и ЛНР передадут Киеву пленных 28 июня в Минске в качестве жеста доброй воли. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи лидеров самопровозглашенных республик с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Минске. По словам лидера ЛНР Леонида Пасечника, Виктору Медведчуку должны были быть переданы Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов.

Тема:
Украинский кризис 33
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