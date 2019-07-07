Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова присоединилась к BottleCapChallenge

, 11:29 Видео 238

Модель в платье открыла бутылку вина ногой в ресторане.

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Фото, видео : instagram @missalena.92

В сети продолжает набирать популярность BottleCapChallenge. Суть его в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги с разворота. Недавно вызов приняла бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова, которая родила музыканту дочь Алису.

На странице в Instagram модель опубликовала видео. В кадре Алена в платье с разворота ногой сбивает пробку с бутылки вина. Правда, не с первого раза, однако челлендж все равно можно назвать удавшимся. Действие происходит в ресторане.

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Подписчики оценили трюк Шишковой и написали в комментариях:

«Алена раскрылась»;

«Лучшая участница этого флэшмоба»;

«Мне вначале серьезный настрой понравился…итог впечатлил»;

«Побольше таких живых видео!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Воля показал свой вариант BottleCapChallenge. В челлендже также успел поучаствовать и петербургский мастер эпатажа Стас Барецкий.

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