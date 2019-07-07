Видео: Поклонники Дмитрия Певцова гадают, зачем он привел жену в ЗАГС

, 13:59 Видео 408

Актер прожил с Ольгой Дроздовой 25 лет и, по его словам, разводиться не собирается.

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Фото, видео : Instagram @dima_pevtsov

Актер театра «Ленком» Дмитрий Певцов заинтриговал поклонников посещением Мещанского отдела ЗАГС Москвы вместе с женой Ольгой Дроздовой, с которой они прожили в браке четверть века. Накануне дня рождения артиста на его странице в Instagram появилась видеозагадка.

В забавном ролике Ольга сначала сопротивляется походу в ЗАГС, хватаясь за столб, а потом супруги стоят у входа и что-то оживленно объясняют на камеру. Но слов не слышно, вместо этого за кадром звучит песня Владимира Высоцкого из сказки «Алиса в стране чудес».

«Ответ на нашу загадку ждем от вас с нетерпением», — подписал видео Певцов.

Подписчики быстро нашли ответ. Большинство из них полагает, что Ольга Дроздова решила сменить фамилию.

«Я смогла прочитать по губам: «Сегодня мы пришли в Мещанский отдел ЗАГС менять фамилию! От себя — одобряю! Все же это здорово, когда у всей семьи одна фамилия!»

«Мне кажется Ольга созрела стать Певцовой. В любом случае, счастья вам, такой замечательной и красивой паре».

«Она станет Певцовой! Сколько радости в глазах, Дмитрий!», — уверены поклонники.

«А как же Певчие Дрозды?» — сокрушаются некоторые.

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Однако это не единственная версия. Очень многие решили, что супруги собираются усыновить ребенка и пришли в ЗАГС оформлять документы. Были и еще варианты ответов:

«Переезд в другую страну».

«Годовщина свадьбы».

«Вспоминали место вашего бракосочетания».

«Составляли брачный договор».

«Получали медаль за любовь и верность»

«Не знаю что делали, но главное, что вы вместе!» — пишут пользователи.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дмитрий Певцов пригрозил своим подписчикам в Instagram немедленной блокировкой за оскорбления в адрес его жены.

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