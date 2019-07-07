«Ети существует!»: Поклонники потешаются над резко постаревшим Кузей из «Универа»

, 12:59 Фото 88

Виталий Гогунский изменился до неузнаваемости, отрастив окладистую бороду.

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Фото, видео : Instagram @gogunskv

Поклонники Виталия Гогунского, известного многим по роли Кузи в сериале «Универ», в ужасе от кардинального изменения облика 40-летнего артиста и требуют срочно принять меры. В субботу, 6 июля, актер опубликовал в своем Instagram свежее фото. На нем видно, что аккуратная, коротко постриженная бородка, которую Гогунский отрастил несколько месяцев назад, превратилась в густую окладистую бороду.

Instagram @gogunskv

«Ты что так зарос?!»

«Приветствую в клубе Леших!»

«На алкаша похож!»

«В натуре, как бомжара. Вернись к нормальному образу!»

«На снежного человека похож из старого американского фильма».

«Сбрей бороду, не идет!»

«Вот теперь реально Кузя, только домовенок».

«Уже не Кузя, а дед Кузьмич».

«Ети существует!»

«Бог мой! Тобой детей можно пугать!»

«Бедняга, я тебе бритву пришлю!» — пишут комментаторы.

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В апреле 2019 года 5-tv.ru сообщал, что Виталий Гогунский разводится с женой Ириной, с которой прожил менее двух лет. Знакомые говорят, что актер слишком погружен в творчество и 32-летняя супруга устала решать бытовые проблемы одна.

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