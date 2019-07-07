Настя Ивлеева прокомментировала кокаиновую диету и рассказала о полезном завтраке

, 17:06 Видео 191

28-летняя блогер следит за питанием, и потому находится в прекрасной спортивной форме.

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Фото, видео : Instagram @_agentgirl_

Популярная телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева развеяла слухи о причинах своей стройности, открыв секрет здорового питания. Вопреки слухам, которые распространяют злопыхатели, утверждающие, что у девушки — зависимость от кокаина, и потому она не толстеет, Настя рассказала, что ест на завтрак.

«К слову, о моем похудении. Мое утро начинается не с кокаиновой диеты, как считают некоторые, а с правильного завтрака. С омлетика, сельдереевого сочка и кофеечка», — рассказала она в Instagram Stories.

Слухи о пристрастии подруги рэпера Элджея к кокаину появились в марте, когда во время съемок она якобы постоянно «опаздывала, пропадала, не брала трубки». Однако телепродюсер Николай Картозия рассказал, что девушка «пашет круглые сутки» и более ответственной актрисы невозможно представить.

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