Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной

Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь. Артистка отдыхает с детьми в Греции и периодически делится снимками с поклонниками в Instagram. Злопыхатели постоянно упрекают 32-летнюю Гагарину в излишней худобе и отсутствии женских округлостей — последний раз буквально день назад. И вот, новое фото расставило все точки над «и».

Instagram @gagara1987

«Тема сисек раскрыта, теперь видны. Фигурка — огонь!»

«Купальник а-ля 80-е. У бабушки взяла?»

«Зато в этом купальнике видно, что есть грудь. Это всем тем, кто ее искал, но так и не нашел».

«Какая же вы красивая!»

«Фигуристая какая!» — пишут комментаторы.

«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева очаровала фанатов портретом дочери

Ранее, как писал 5-tv.ru, Полина Гагарина продемонстрировала коктейльное мини-платье, в котором произвела фурор в Париже.