«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева очаровала фанатов портретом дочери

Суперзвезда отечественной эстрады Алла Пугачева порадовала поклонников выразительным фотопортретом своей дочери Елизаветы.
Примадонна опубликовала черно-белый снимок, на котором наследница позирует вполоборота.
«ЛИЗОК и ЕЕ ГЛАЗОК ❤️», — подписала фото Алла Борисовна.
Публикация привела в восторг фолловеров Пугачевой, среди которых были Игорь Николаев, Александр Ревва и Алика Смехова.
«Восхищаюсь) шедевр фотографии)»;
«Дети у вас волшебные ❤️»;
«Какая-то бомбическая фотография👏👏👏 Лиза, мне кажется, будущая актриса!!!)»;
«Чудесная девочка🔥🔥😻😻».
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