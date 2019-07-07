«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева очаровала фанатов портретом дочери

, 17:49 Фото 840

Примадонна опубликовала очень выразительный снимок своей наследницы.

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Фото, видео : Instagram @alla_orfey

Суперзвезда отечественной эстрады Алла Пугачева порадовала поклонников выразительным фотопортретом своей дочери Елизаветы.

Примадонна опубликовала черно-белый снимок, на котором наследница позирует вполоборота.

«ЛИЗОК и ЕЕ ГЛАЗОК ❤️», — подписала фото Алла Борисовна.

Instagram @alla_orfey

Публикация привела в восторг фолловеров Пугачевой, среди которых были Игорь Николаев, Александр Ревва и Алика Смехова.

«Восхищаюсь) шедевр фотографии)»;

«Дети у вас волшебные ❤️»;

«Какая-то бомбическая фотография👏👏👏 Лиза, мне кажется, будущая актриса!!!)»;

«Чудесная девочка🔥🔥😻😻».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза и Гарри Галкины сыграли сказку в Юрмале.

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«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева очаровала фанатов портретом дочери

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