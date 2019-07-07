«КАМАЗ-мастер» стал вторым по итогам первого этапа ралли «Шелковый путь»

Первый этап ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков выиграл белорусский экипаж Сергея Вязовича на «МАЗе», сообщается на официальном сайте автогонок.

Победитель преодолел дистанцию за 34 минуты 32 секунды. Вторым стал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Антоном Шибаловым, уступивший «МАЗу» 56 секунд.

Еще один экипаж «КАМАЗа» под управлением Андрея Каргинова стал четвертым, отстав от лидера на три с половиной минуты, Сергей Куприянов — восьмой, Айрат Мардеев — на 12-й строчке.

Ралли-рейд «Шелковый путь - 2019» стартовал в Иркутске 6 июля. Его участники должны преодолеть пять тысяч километров по территории России, Монголии и Китая. Гонка завершится 16 июля в китайском Дуньхуане.

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