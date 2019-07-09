Российский актер театра и кино Оскар Кучера совсем скоро снова станет отцом. Его супруга Юлия должна родить в ближайшее время, пишет Teleprogramma.pro. Жена знаменитого артиста уже находится в одной из клиник Майами, где готовится стать матерью в четвертый раз.

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Впрочем, даже в такой ответственный момент Оскар Кучера не перестает шутить. На своей странице он опубликовал снимок, на котором его возлюбленная сидит на кровати в нижнем белье. На ее животе красуются надпись «Загрузка завершена», которая, вероятно, принадлежит перу самого актера.

«Ну что, „загрузка завершена“. С Богом!» — написал кинозвезда под публикацией.