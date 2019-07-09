«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото

, 11:46 Фото 1 549

Актер опубликовал снимок своей супруги Юлии, которая находится в одной из клиник в Майами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @oskarkuchera

Российский актер театра и кино Оскар Кучера совсем скоро снова станет отцом. Его супруга Юлия должна родить в ближайшее время, пишет Teleprogramma.pro. Жена знаменитого артиста уже находится в одной из клиник Майами, где готовится стать матерью в четвертый раз.

«Самое красивое семейство России»: Боярская выложила трогательное фото с мужем

Впрочем, даже в такой ответственный момент Оскар Кучера не перестает шутить. На своей странице он опубликовал снимок, на котором его возлюбленная сидит на кровати в нижнем белье. На ее животе красуются надпись «Загрузка завершена», которая, вероятно, принадлежит перу самого актера.

«Ну что, „загрузка завершена“. С Богом!» — написал кинозвезда под публикацией.

Instagram @oskarkuchera
 
На пост артиста откликнулись многие подписчики. Они пожелали легких родов его жене и попросили сообщить, как только у Оскара родится пятый ребенок. Сейчас у актера четверо детей. Трое — от Юлии, и один сын от брака с Майей Марковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оскар Кучера в авторской колонке на одном из образовательных порталов выразил свое мнение о движении чайлдфри.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +13°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

12:15
«И нежность, и страсть»: певица Тина Кароль разволновала поклонников новым фото
11:58
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и госслужащих в России
11:46
«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото
11:39
Instagram вводит новые функции для защиты пользователей от оскорблений
11:28
Последствия смерча в Кировской области — видео
11:16
«Гудков в юбке»: Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна

Сейчас читают

«Самое красивое семейство России»: Боярская выложила трогательное фото с мужем
«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге