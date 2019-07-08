Почему у Жанны Фриске был повод винить в своей болезни сына

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В понедельник, 8 июля, певице могло исполниться 45 лет.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Певица Жанна Фриске могла винить в своей болезни, которая в результате привела  к ее смерти, сына Платона, пишет Teleрrogramma.Pro. Дело в том, что некоторые врачи выдвигали предположение: катализатор рака — беременность. Однако, по словам мужа артистки Дмитрия Шепелева, однажды они обсуждали эту тему и пришли к тому, что ребенок, наоборот, был для Фриске стимулом бороться с болезнью. Ради Платона семья обязана пройти все эти испытания, сказала тогда певица.

«И больше мы к этому не возвращались», — подытожил Шепелев.

В понедельник, 8 июля, Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Она ушла из жизни четыре года назад — 15 июня 2015 года.

Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев забрал ребенка у родителей артистки за день до ее смерти.

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