Алкоэнергетики могут вернуться на полки российских магазинов — видео

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В Евразийской экономической комиссии считают, что Россия неправомерно запретила их в 2018 году.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович, eurasiancommission.org

Алкоэнергетики могут вернуть в российские магазины. Вопрос снятия запрета на их производство и оборот планируют обсудить в ходе заседания коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Стоит отметить, что уже подготовлен и проект решения, согласно которому Россия будет обязана отменить ограничительные меры, введенные с 1 января 2018 года, сообщают «Известия».

По мнению членов ЕЭК, внутрироссийский запрет препятствует торговле на рынке, так как продукция, соответствующая техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должна выпускаться в обращение без введения дополнительных ограничений в странах — членах ЕАЭС. Создавать подобного рода барьеры Россия в одностороннем порядке не имела права.

В российском Минфине в ответ на претензии отметили, что введенные ограничения не противоречат нормам ЕАЭС.

«В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, государство обязано устанавливать более строгие правила», — отметили в Минфине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге запретили продавать подросткам энергетики.

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