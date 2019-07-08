Во «Внуково» готовятся к экстренной посадке самолета авиакомпании «Ютэйр»

, 13:31 675

Борт выполнял рейс UT705 по маршруту «Москва — Берлин» и сообщил о неполадках на борту в районе литовского города Каунас.

Фото : РИА Новости / Григорий Сысоев

В аэропорту «Внуково» готовятся к экстренной посадке самолета авиакомпании «Ютэйр». Boeing-737 выполнял рейс UT705 по маршруту «Москва — Берлин» и вылетел из столицы один час 20 минут назад. Как сообщает ТАСС, в районе литовского Каунаса самолет развернулся и резко пошел на снижение.

flightradar24.com

По информации Интерфакса, полет был прерван из-за отказа одной из бортовых систем.

«Дала сбой система кондиционирования», — цитирует свой источник агентство.

Лайнер уже находится над территорией России и должен в ближайшие 30 минут приземлится в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной посадке самолета в Бостоне. Борт, летевший из Нью-Йорка в Лондон, вынужден был срочно приземлиться из-за пожара в салоне.

 

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +9°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

15:04
Москва ждет реакции международного сообщества на выходку «Рустави-2»
14:53
В Сочи стартовал финальный этап конкурса молодых исполнителей «Созвездие»
14:48
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии — видео
14:29
«Надо поговорить»: Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
14:13
Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправиться с журналистами
13:59
«Вы же мать!»: Модель Перминова шокировала фанатов эротическим фото

Сейчас читают

Россия и Украина проведут прямой телемост
«Просто бомба»: Равшана Куркова похвасталась длинными ногами в мини-шортах
Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге