Во «Внуково» готовятся к экстренной посадке самолета авиакомпании «Ютэйр»

В аэропорту «Внуково» готовятся к экстренной посадке самолета авиакомпании «Ютэйр». Boeing-737 выполнял рейс UT705 по маршруту «Москва — Берлин» и вылетел из столицы один час 20 минут назад. Как сообщает ТАСС, в районе литовского Каунаса самолет развернулся и резко пошел на снижение.

flightradar24.com

По информации Интерфакса, полет был прерван из-за отказа одной из бортовых систем.

«Дала сбой система кондиционирования», — цитирует свой источник агентство.

Лайнер уже находится над территорией России и должен в ближайшие 30 минут приземлится в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной посадке самолета в Бостоне. Борт, летевший из Нью-Йорка в Лондон, вынужден был срочно приземлиться из-за пожара в салоне.