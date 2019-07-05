Летевший в Лондон самолет экстренно сел в Бостоне из-за пожара

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В салоне воздушного судна находились экипаж и 217 пассажиров.

Фото : www.globallookpress.com

Самолет, выполнявший рейс Нью-Йорк — Лондон экстренно сел в Бостоне в пятницу, 5 июля. На борту воздушного судна произошло возгорание.

О происшествии сообщили британские СМИ. В момент происшествия на борту находились 217 пассажиров, которые незамедлительно были эвакуированы. Для проверки самолета в аэропорт «Логан» прибыла пожарная служба.

По предварительной версии, гореть начало одно из пассажирских кресел, однако по какой причине это произошло, пока неизвестно. Сейчас для эвакуированных пассажиров власти ищут другое воздушное судно, которое доставит их в изначальный пункт назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в самолет перед посадкой в Петербурге попала молния.

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