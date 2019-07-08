20-летняя российская гандболистка утонула в Польше

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Екатерина Королева принимала участие в чемпионате по пляжному гандболу в Старе-Яблонки.

Фото : rushandball.ru

Российская гандболистка Екатерина Королева трагически погибла в Польше. 20-летняя спортсменка в составе сборной России принимала участие в чемпионате Европы в польском Старе-Яблонки, проходившем со 2 по 7 июля и утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.

Как сообщила Федерация гандбола России (ФГР), выяснением обстоятельств трагедии занимается польская полиция.

«Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Погибшая Екатерина Королева родилась в Крымске, занималась гандболом с 15 лет, выступала за команду «Ставрополье» и за молодежную сборную России.

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