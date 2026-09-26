В Москве завершился чемпионат Росгвардии по самбо на Кубок Анатолия Романова

В Москве завершился чемпионат войск национальной гвардии России по самбо и боевому самбо на Кубок Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. Турнир был приурочен к 10-летию образования Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

Соревнования стартовали на базе ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии, а финальная часть прошла в Международном центре самбо олимпийского комплекса «Лужники». Награды победителям и призерам вручил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов.

В церемонии награждения приняли участие представители руководства ведомства, Всероссийской федерации самбо и почетные гости. На мероприятии также присутствовали Герои России — участники специальной военной операции, ветераны войск правопорядка, супруга Анатолия Романова Лариса, директор АНО «Победоносец» Нина Масло, олимпийские чемпионы и другие российские спортсмены.

Финальный этап соревнований начался с торжественного митинга у памятника основоположникам самбо в «Лужниках». Владислав Ершов поздравил участников с завершением чемпионата и отметил, что турнир стал серьезным испытанием для спортсменов, которые показали силу, выносливость и мастерство.

«На современном этапе самбо является важным элементом физической и специальной подготовки личного состава войск национальной гвардии, который безусловно влияет на качественное выполнение всех поставленных задач, и мы с гордостью отмечаем, что представители войск входят в состав сборной команды России и с успехом защищают честь страны», — заявил генерал-полковник.

Замдиректора Росгвардии поблагодарил участников за волю к победе и честную борьбу, а также отметил вклад Всероссийской федерации самбо, организаторов, судей и тренеров в проведение соревнований.

Помимо спортивной программы, для гостей работали выставочные площадки. Посетители увидели экспозицию о жизненном пути Героя России Анатолия Романова, познакомились с историей самбо, а также с образцами вооружения, военной и специальной техники Росгвардии, включая беспилотные летательные аппараты и инженерные средства.

Анатолий Романов занимал должность командующего объединенной группировкой войск в Чечне. В 1995 году он был назначен заместителем министра внутренних дел. В октябре того же года служебный автомобиль генерала был подорван в Грозном, в результате чего он получил тяжелое ранение.

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