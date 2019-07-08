Видео: в Петербурге посетитель пекарни выстрелил в сотрудницу

, 17:19 Эксклюзивное видео 139

По предварительной информации, таким образом 35-летний мужчина попытался предотвратить вмешательство женщины в его конфликт с другим сотрудником заведения.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге мужчина выстрелил в лицо сотруднице пекарни в воскресенье, 7 июля. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах запечатлены события, последовавшие сразу после выстрела. По помещению пробегает девушка в белой форме — одежда сотрудницы залита кровью, она прикрывает рот рукой. Через несколько секунд в пекарню заходит мужчина, в руке которого виден предмет, похожий на пистолет.

Как пояснили в УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, стрелял мужчина 1984 года рождения. У посетителя возникла ссора с одним из сотрудников пекарни, спорящих попыталась разнять женщина 1985 года рождения — она попросила агрессивного покупателя выйти. В ответ на это мужчина достал неустановленный травматический пистолет и выстрелил работнице пекарни в лицо.

Сейчас пострадавшая находится в медучреждении в состоянии средней тяжести. По данным полиции, у женщины диагностированы пулевое ранение левой скулы и перелом нижней медиальной стенки левой глазницы. Нападавший уже задержан правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе.

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