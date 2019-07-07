Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

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Инцидент произошел 7 июля в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 41

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, в селе Коминтерново Волновахского района.

Как сообщили 5-tv.ru в редакции телеканала, бригада журналистов работала на площади у дворца культуры. В этот момент ВСУ начали минометный обстрел территории. По предварительным данным пострадавших нет. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел на западе Донецка. Журналисты снимали материал о последствиях ночного и утреннего обстрелов поселка Александровка. В этот момент вооруженные силы Украины вновь открыли огонь по населенному пункту.

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