Любителям спиртного предлагают давать отсрочку при получении водительских прав

Россиянам, имеющим пристрастие к алкоголю, необходимо предоставлять отсрочку на получение водительских прав. Такое мнение озвучил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По словам эксперта, это поможет выявить группу риска по этому вопросу среди водителей. Отсрочку Брюн предложил давать на месяц после прохождения тестирования на употребление ПАВ — психоактивных веществ. В эту группу входит не только алкоголь, но и наркотические препараты. Также в категорию ПАВ входит ряд лекарств — в случае, если врач выписывает подобный препарат, он должен объяснить пациенту, что вождение в период лечения может быть опасно, считает нарколог.

Брюн считает, что после отсрочки необходимо проводить повторное тестирование, а если результаты исследования снова покажут недавнее употребление ПАВ — ставить вопрос об отказе в выдаче прав.

«Это тестирование надо сделать обязательным, чтобы выявить людей со скрытой алкоголизацией и остающихся вне поля зрения наркологической службы», — уверен медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как обезопасить ребенка во время автомобильной поездки.