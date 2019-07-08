«Вы великолепны!»: Фанаты восхищены фото Порошиной с отдыха

, 17:37 Фото 181

Актриса опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике.

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Фото, видео : Instagram @mashaaporoshina

Актриса Мария Порошина восхитила поклонников снимком в купальном костюме. Фото появилось на странице артистки в Instagram.

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На новой фотографии Порошина запечатлена выходящей из воды. На Марии слитный полосатый купальник в поперечную полоску, наглядно демонстрирующий, что фигура многодетной матери находится в прекрасном состоянии. На это обратили внимание и подписчики актрисы.

«Вы великолепны!»

«Очень женственная и обаятельная!»

«Шикарно выглядите, такая же красавица!» — восхищены пользователи.

Instagram @mashaaporoshina

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина в образе брюнетки заинтриговала поклонников.

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