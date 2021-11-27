Что будет с организмом, если бросить курить до 45 лет

|
Карина Бернтгольц
1 473

Масштабное исследование показало, что ежедневное курение четырех-шести сигарет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз.

Что будет с организмом, если бросить курить до 45 лет

Фото: www.globallookpress.com

В Австралийском национальном университете провели крупномасштабное исследование о влиянии курения на сердечно-сосудистую систему людей. По словам ученых, курильщики погибают в три раза чаще от болезней сердца и сосудов, нежели некурящие. Также у курящих выше риск сердечного приступа и инсульта — примерно в два раза. Об этом сообщает издание BMC Medicine.

Семь лет ученые наблюдали за 188 167 женщинами и мужчинами старше 45 лет. Среди объектов исследования были как курящие, так и некурящие люди. Во время эксперимента специалисты учитывали половую принадлежность, место проживания, количество употребляемого алкоголя, возраст, социальный статус и заработную плату испытуемых.

«Многие люди недооценивают опасность курения. Человек, который выкуривает в среднем четыре-шесть сигарет в день, рискует уйти из жизни намного раньше, чем тот, кто не курит», — утверждает Эмили Бэнкс — один из исследователей.

По оценкам ученых, в Австралии курят 2,7 миллиона жителей из 25 миллионов. В среднем более 17 курильщиков в сутки умирают от заболеваний сосудов и сердца. Однако исследователи уверяют, люди, бросившие курить до 45 лет, снизят риск возникновения у себя подобных заболеваний на 90%.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики обнаружили в кальянных повышенную концентрацию частиц, опасных для здоровья.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.59
0.99 84.95
1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
Сергей Кузьмин нокаутировал Игора Адиэла на турнире РЕН ТВ
3:31
Что будет с организмом, если бросить курить до 45 лет
3:13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
2:56
Ловелас, романтик или скупердяй: Как определить тип мужчины на первом свидании и узнать будущее отношений
2:35
Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета
2:22
Как экипаж летевшего из Петербурга самолета принял роды у пассажирки

Сейчас читают

Филиппов день или Куделица: что можно и нельзя делать 27 ноября
Как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа