Минздрав хочет запретить бестабачные кальяны в барах

Минздрав РФ хочет за запретить курение любых, в том числе и бестабачных, кальянов в барах. Об этом сообщает в пятницу, 31 мая, Интерфакс со ссылкой на документ министерства.

В нем говорится, что медики обнаружили, что в кальянных в воздухе содержится повышенный уровень так называемых мелкодисперсных взвешенных частиц, которые способны оседать в легких и дыхательных путях человека.

«Пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава России, опасность представляют даже бестабачные кальяны, поскольку устройство является благоприятной средой для размножения бактерий и тем самым «создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете Федерации планируют выступить с инициативой запрета курения кальянов в российских кафе и ресторанах 31 мая.