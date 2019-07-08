«Огонь!»: Смелое фото Полины Фаворской восхитило фанатов

Экс-участница группы SEREBRO Полина Фаворская соблазнила подписчиков эротическим фото. Пикантный снимок появился на странице певицы в Instagram.

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На новой фотографии Фаворская позирует в белых трусиках и бралетте-корсете на кровати. В аналогичном образе артистка появляется на видео в сторис.

«Для тебя», — оставила Полина интригующую подпись, которую сопроводила эмодзи в виде сердечка.

Instagram @favlav

Вероятно, предназначалась публикация вокалисту группы «Нервы» Жене Мильковскому — в комментариях музыкант написал, что «принял» послание. Фаворская на известие отреагировала смайликами.

Поклонники тоже по достоинству оценили фигуру, которую на этом фото продемонстрировала артистка.

«Какая у тебя фигура нереальная!»

«Женя — везунчик!»

«Полина — огонь!» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты осудили Фаворскую за эротичное фото с «волосатыми ногами».