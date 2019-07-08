Вице-премьера Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе не оказалось в списке на саммите Украина — Евросоюз, который проходит 8 июля в Киеве. Об этом пожаловалась сама чиновница, пишет «Экономика сегодня».

Со слов Климпуш-Цинцадзе, ожидание аудиенции длилось возле Мариинского дворца около 40 минут, однако к ней «никто не вышел». Позднее охранники сообщили, что ее фамилии нет в списке участников саммита.

« Это первый случай, когда профильный премьер-министр, который отвечает за работу с европейской, евроатлантической интеграцией, не принимает участия в саммите. Хотя все документы, которые будут сегодня рассматривать, были проработаны и мной лично, и правительственным офисом », — заявила вице-премьер.

Украинская чиновница усмотрела в этом саботаж, виновником которого назвала украинского премьера Владимира Гройсмана.

Она также раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее словам, не разобралась в процедуре проведения мероприятия. 47-летняя Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность», пытающаяся попасть в Верховную раду 21 июля.

Ранее Климпуш-Цинцадзе раскаялась в приглашении Саакашвили на Украину.