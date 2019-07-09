Фото: В Петербурге очередной автомобиль протаранил жилой дом

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ДТП произошло ночью во вторник, 9 июля.

Фото : www.globallookpress.com

В очередной раз в Петербурге автомобиль влетел в жилой дома. Авария произошла после полуночи во вторник, 9 июля, на перекрестке Среднего проспекта и 1-й линии Васильевского острова. По словам очевидцев, машина врезалась в стену здания, как раз под окном магазина «Семья». Второй участник ДТП остался на перекрестке с разбитым бампером. Обстоятельства аварии выясняются. О пострадавших информация не поступала.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Володарский мост в августе 2018 года стал разводиться по вине работника Мостотреста.

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