Фото: В Петербурге очередной автомобиль протаранил жилой дом

В очередной раз в Петербурге автомобиль влетел в жилой дома. Авария произошла после полуночи во вторник, 9 июля, на перекрестке Среднего проспекта и 1-й линии Васильевского острова. По словам очевидцев, машина врезалась в стену здания, как раз под окном магазина «Семья». Второй участник ДТП остался на перекрестке с разбитым бампером. Обстоятельства аварии выясняются. О пострадавших информация не поступала.

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