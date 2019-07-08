Володарский мост в августе 2018 года стал разводиться по вине работника Мостотреста

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Уголовное дело в отношении рабочего, запустившего разводной механизм во внеурочное время, поступило в суд.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

За ДТП с участием двух легковых машин и пассажирского автобуса, произошедшее на Володарском мосту в Петербурге 25 августа 2018 года, вероятно, будет отвечать сотрудник Мостотреста. В Невский районный суд Северной столицы поступило уголовное дело в отношении Константина Ромащенкова, который работал начальником бригады в Управлении эксплуатации разводных мостов «Мостотреста». Об этом 5-tv.ru сообщили в понедельник, 8 июля, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.  Дата судебного заседания еще не назначена.

Как установило следствие, Ромащенко, «по неосторожности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий, осуществил проверку схемы готовности моста к навигации». Во внеурочное время, до начала смены, около 20:30 он включил насос и гидросистему разведения моста, из-за чего крыло одного из пролетов поднялось на 30-40 сантиметров.

В неожиданно образовавшееся препятствие на большой скорости врезалась Lada Kalina. Водитель автомобиля получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В поднявшийся пролет моста въехали также Nissan QASHQAI и автобус. Водителю легковушки и пассажирке маршрутки потребовалась помощь медиков. Очевидцы говорили тогда, что от более тяжелых последствий людей спасла реакция водителя автобуса, который вовремя оценил обстановку и грамотно затормозил.

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Володарский мост в августе 2018 года стал разводиться по вине работника Мостотреста

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