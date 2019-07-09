«Ну, не смогла я»: Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

, 6:39 Видео 104

Девушка хотела затмить свой предыдущий рекорд всемирной популярности.

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Фото, видео : Instagram @kinsey_sue

Ставшая неожиданно всемирно знаменитой модель Кинси Волански попыталась повторить свой успех, а именно прославиться опять, выбежав в купальнике на футбольное поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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Instagram @kinsey_sue

О своих несбывшихся планах девушка сообщила в Instagram.

«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил, но это была та еще авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до мест и в итоге все закончилось тем, что Виталия (бойфренд Волански — прим.ред.) схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи и теперь мы наслаждаемся Бразилией», — написала она.

Волански завоевала популярность, преимущественно среди футбольных болельщиков, после того, как выбежала в купальнике в финале Лиги Чемпионов в июне этого года. Ранее 5-tv.ru сообщал, что за эту выходку ее оштрафовали на 15 тысяч евро.

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