«Ну, не смогла я»: Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Ставшая неожиданно всемирно знаменитой модель Кинси Волански попыталась повторить свой успех, а именно прославиться опять, выбежав в купальнике на футбольное поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
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О своих несбывшихся планах девушка сообщила в Instagram.
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Волански завоевала популярность, преимущественно среди футбольных болельщиков, после того, как выбежала в купальнике в финале Лиги Чемпионов в июне этого года. Ранее 5-tv.ru сообщал, что за эту выходку ее оштрафовали на 15 тысяч евро.