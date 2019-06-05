Прервавшую финал ЛЧ девушку оштрафовали на 15 тысяч евро

Пышногрудую подругу пранкера Василия Здоровецкого оштрафовали на 15 тысяч евро за акцию во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, пишет испанская газета Marca.

Модель Кинси Волански заплатит УЕФА пять тысяч евро за сам забег по футбольному полю, еще десять тысяч евро — за рекламу на миниатюрном купальнике девушки.

Рекламщики в спортивной сфере оценили возможную прибыль от акции Волански в 3,5 миллиона евро. YouTube-канал Здоровецкого после финала Лиги чемпионов преодолел отметку в десять миллионов подписчиков, а на страницу Кинси в Instagram за несколько часов подписались более 1,5 миллиона человек. Позже аккаунт модели заблокировали. Сам инцидент стал едва ли не самым ярким событием финала Лиги чемпионов.