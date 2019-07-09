Жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей

Два жителя Курска во время ремонта в доме семь лет назад нашли стеклянную бутылку с золотыми монетами Российской империи. Как и полагается по закону, при невозможности установить собственника или утрате его на них право, ценная находка была сдана государству. Однако положенную награду они не получили. В итоге суд Курска взыскал с Минфина РФ более двух миллионов рублей в качестве компенсации.

Однако в этой истории поставить точку не удается, так как 260 монет конца XIX — начала XX века при передаче в Гохран России из опечатанной коробки исчезли, а вместо них кто-то подложил три гаечных ключа и канцелярский степлер. Возбуждено уголовное дело, однако его расследование приостановлено из-за невозможности установить лицо, похитившее клад.

Ранее археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции.