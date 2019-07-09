Жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей

, 6:03 Видео 33

Монеты дореволюционной чеканки при передаче в Гохране бесследно исчезли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, ТАСС / Артем Геодакян, numizmatik.ru

Два жителя Курска во время ремонта в доме семь лет назад нашли стеклянную бутылку с золотыми монетами Российской империи. Как и полагается по закону, при невозможности установить собственника или утрате его на них право, ценная находка была сдана государству. Однако положенную награду они не получили. В итоге суд Курска взыскал с Минфина РФ более двух миллионов рублей в качестве компенсации.

Однако в этой истории поставить точку не удается, так как 260 монет конца XIX — начала XX века при передаче в Гохран России из опечатанной коробки исчезли, а вместо них кто-то подложил три гаечных ключа и канцелярский степлер. Возбуждено уголовное дело, однако его расследование приостановлено из-за невозможности установить лицо, похитившее клад.

Ранее археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

6:16
Что испокон веков нельзя делать женщинам в день Тихвинской иконы Божией Матери
6:03
Жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей
5:51
На курорте «Игора» прошел автофестиваль «Tsunami Picnic»
5:27
Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии
5:16
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
5:01
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге