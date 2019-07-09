Видео: В Подмосковье произошел пожар в двухэтажном таунхаусе

В Подмосковье ночью во вторник, 9 июля, тушили крупный пожар. В коттеджном поселке в Домодедовском районе вспыхнул двухэтажный таунхаус. В считанные минуты огонь охватил всю крышу. Людей из здания срочно эвакуировали.

Пострадала 15-летняя девочка. С ожогами ее доставили в больницу. К этому часу пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания в электропроводке.

Ранее5-tv.ru сообщал о том, что пожар произошел на площадке для испытаний корабля Илона Маска Starship.