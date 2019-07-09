В пресс-службе «Шелкового пути» рассказали о состоянии монгольского гонщика

Первая серьезная авария на ралли-марафоне «Шелковый путь». Тяжелую травму головы получил мотогонщик из Монголии. Его экстренно госпитализировали. Спецучасток второго этапа соревнования проходил от Байкальска до Улан-Удэ. Его протяженность — 208 километров.

В зачете грузовиков экипажу российского «КАМАЗ-мастер» пока не удается занять первое место. Андрей Каргинов финишировал вторым, а вот Антон Шибалов лишь четвертый. Он пробил колесо и потерял время на его замену. Лидирует по-прежнему экипаж из Белоруссии. Сегодня гонщики покинут столицу Бурятии и отправятся на территорию Монголии, где и пройдет следующий этап.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «КАМАЗ-мастер» стал вторым по итогам первого этапа ралли «Шелковый путь».