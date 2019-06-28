Из-за прорыва дамбы под Иркутском эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов

В Иркутской области началась эвакуация населенных пунктов, наиболее сильно страдающих от затопления. Первыми в очереди оказались жители города Тулун — об этом стало известно в пятницу, 28 июня. Город затопило вышедшей из берегов рекой Ия.

«Произошел прорыв дамбы, подтоплен 31 жилой дом, где проживают 230 человек», — отмечают в региональном МЧС.

Эвакуацию подтвердили в городской мэрии, однако отметили, что пока покинуть свои дома придется только части горожан. Для эвакуированных открыты пункты временного размещения — прийти можно в городскую школу № 1 и детско-юношескую спортивную школу. Кроме того, в мэрии сообщили об остановке движения общественного транспорта.

«Перекрыта федеральная трасса. Автостанция подтоплена. Движение общественного транспорта. Организуется движение автобусов по левобережной части города от вокзала до ТЦ „Вавилон“. На правобережной части города от микрорайона Угольщиков до стадиона „Химик“», — сообщили представители городской администрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из-за наводнения в Иркутской области уже эвакуированы более 800 человек. Согласно последним данным, паводком в регионе подтоплено уже порядка 2,8 тысячи домов.