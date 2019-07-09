Трамп раскритиковал работу Мэй и отказался сотрудничать с британским послом

, 10:33 Эфирная новость 39

Американский президент бурно отреагировал в Twitter после того, как премьер-министр Великобритании встала на защиту Ким Дэррок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Пятый канал

Премьер Тереза Мэй защитила британского посла в США, чью переписку с нелестными эпитетами в адрес Дональда Трампа и его администрации предали огласке. В заявлении Даунинг-Стрит говорится, что Ким Дэррок по-прежнему пользуется полной поддержкой главы Кабмина.

Американский президент отреагировал на это заявление в Twitter. Он написал, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом, а также раскритиковал политику Мэй по Brexit.

Трамп назвал работу ее команды беспорядочной, а скорую отставку премьера — «хорошей новостью для Соединенного Корлевства».

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

10:51
Эксперты назвали основные способы похищения средств с банковских счетов в России
10:40
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах
10:33
Трамп раскритиковал работу Мэй и отказался сотрудничать с британским послом
10:21
Назван самый калорийный бургер в российских ресторанах
10:09
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
9:56
В ОАЭ появится самый настоящий айсберг — видео

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге