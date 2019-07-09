Трамп раскритиковал работу Мэй и отказался сотрудничать с британским послом

Премьер Тереза Мэй защитила британского посла в США, чью переписку с нелестными эпитетами в адрес Дональда Трампа и его администрации предали огласке. В заявлении Даунинг-Стрит говорится, что Ким Дэррок по-прежнему пользуется полной поддержкой главы Кабмина.

Американский президент отреагировал на это заявление в Twitter. Он написал, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом, а также раскритиковал политику Мэй по Brexit.

Трамп назвал работу ее команды беспорядочной, а скорую отставку премьера — «хорошей новостью для Соединенного Корлевства».