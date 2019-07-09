В США сотрудников ФБР уличили в тотальной слежке за гражданами

В Соединенных Штатах разгорается крупный скандал: сотрудников ФБР и миграционной службы обвиняют во вторжении в личную жизнь рядовых американцев. Проще говоря — в масштабной слежке.

Выяснилось, что правоохранители незаконно получали доступ к данным, в том числе к фотографиям. А это прямое нарушение законодательства, считают эксперты.

Зачем такой тотальный контроль? И оправдывает ли цель средства в данном случае? Подробности в видеосюжете Кристины Федоровой.