В США сотрудников ФБР уличили в тотальной слежке за гражданами

, 19:49 Эфирная новость 18

Правоохранители и сотрудники миграционных служб незаконно получали доступ к личным данным американцев.

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В Соединенных Штатах разгорается крупный скандал: сотрудников ФБР и миграционной службы обвиняют во вторжении в личную жизнь рядовых американцев. Проще говоря — в масштабной слежке.

Выяснилось, что правоохранители незаконно получали доступ к данным, в том числе к фотографиям. А это прямое нарушение законодательства, считают эксперты.

Зачем такой тотальный контроль? И оправдывает ли цель средства в данном случае? Подробности в видеосюжете Кристины Федоровой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за Ассанжем в посольстве Эквадора следили 24 часа в сутки. Сотрудниками частного охранного агентства собиралась всевозможная информация на кибер-активиста, особое внимание уделялось его встречам с адвокатами и членами его команды

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