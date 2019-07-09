За Ассанжем в посольстве Эквадора следили 24 часа в сутки

Джулиана Ассанжа держали под колпаком. Все время, пока основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне, за ним следили. В распоряжение испанских журналистов попали видеодоказательства того, что каждый шаг и каждое слово Ассанжа фиксировали скрытые камеры.

Следившие за вынужденным затворником — это испанское частное охранное агентство — получали абсолютно всю информацию. В том числе досконально знали содержание всех его бесед с адвокатами — на этих встречах, естественно, обсуждали и линию защиты в суде. Напомню, Джулиан Ассанж сейчас в британской тюрьме — отбывает срок за нарушение условий выхода под залог. США требуют его экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд освободил из-под стражи соратника Джулиана Ассанджа в Эквадоре.