За Ассанжем в посольстве Эквадора следили 24 часа в сутки

, 18:24 Эфирная новость 10

Сотрудниками частного охранного агентства собиралась всевозможная информация на кибер-активиста, особое внимание уделялось его встречам с адвокатами и членами его команды.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Пятый канал

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 42

Джулиана Ассанжа держали под колпаком. Все время, пока основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне, за ним следили. В распоряжение испанских журналистов попали видеодоказательства того, что каждый шаг и каждое слово Ассанжа фиксировали скрытые камеры.

Следившие за вынужденным затворником — это испанское частное охранное агентство — получали абсолютно всю информацию. В том числе досконально знали содержание всех его бесед с адвокатами — на этих встречах, естественно, обсуждали и линию защиты в суде. Напомню, Джулиан Ассанж сейчас в британской тюрьме — отбывает срок за нарушение условий выхода под залог. США требуют его экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд освободил из-под стражи соратника Джулиана Ассанджа в Эквадоре.

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Задержание Джулиана Ассанжа 42
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