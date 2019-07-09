Тело утопленника с привязанной к нему гирей вынесло на побережье Крыма

Тело утопленника с привязанной к нему гирей вынесло на один из пляжей в Симферопольском районе Крыма в понедельник, 8 июля.

На кадрах с берега, которые очевидцы инцидента выложили в сеть, видно, что гиря, предположительно, привязана к шее. Также пользователи добавляют, что у утопленника нет головы и кистей рук. По информации Крыминформ, сейчас в деталях произошедшего разбираются следователи. Накануне уже было сделано вскрытие. Другие подробности пока не разглашаются.

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