Путин объяснил, почему на Грузию не наложат санкции

, 16:13 Видео 172

Глава государства не поддержал российских парламентариев.

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Фото, видео : ТАСС/Афонина Елена, Пятый канал

Президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии. Об этом глава государства заявил во время пресс-подхода в Екатеринбурге, куда во вторник, 9 июля, прибыл с рабочим визитом. По словам Путина, от ограничительных мер стоит отказаться ради восстановления полноценных отношений между странами.

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого», — добавил российский лидер, имея в виду оскорбительное выступление грузинского телеведущего Георгия Габуния.

В рамках рабочего визита в Екатеринбурге Владимир Путин выступит на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), который проходит на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Также в рабочем графике главы государства запланирована встреча со студентами Уральского федерального университета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума рекомендовала Кабмину ввести санкции против Грузии.

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