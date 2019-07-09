Госдума рекомендовала Кабмину ввести санкции против Грузии

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Депутаты предложили правительству России рассмотреть целесообразность введения комплекса специальных экономических мер в отношении соседнего государства.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ТАСС / Попхадзе Тимур

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Вооруженные протесты в Тбилиси 39

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник, 9 июля, приняли заявление, в котором содержится рекомендация правительству РФ рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии.

В частности, Кабмину предложили разработать комплекс специальных экономических мер в отношении Тбилиси из-за «непрекращающихся антироссийских провокаций» и представить его президенту РФ.

По федеральному закону от 30 декабря 2006 года, экономические санкции носят временный характер и применяются независимо от других мер, направленных на защиту интересов России, обеспечение безопасности страны, а также на защиту прав и свобод ее граждан.

Эти меры могут быть направлены на запрет или ограничение финансовых операций, внешнеэкономических операций, туристской деятельности, а также изменение таможенных пошлин. В Госдуме напомнили, Россия является лидером по объему денежных переводов в Грузию. В 2018 году он составил 641 миллион долларов.

С конца июня в Тбилиси проходят уличные акции с антироссийскими лозунгами. Поводом для этого стало заседание Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи в грузинском парламенте, во время которого ее председатель — российский депутат Сергей Гаврилов — занял место в президиуме. Это возмутило грузинскую оппозицию, которая потребовала отставки главы МВД и спикера парламента и начала распространять антироссийские настроения. На этом фоне президент России запретил полеты в Грузию с 8 июля. После этого ведущий телеканала «Рустави 2» в эфире грубо высказался в адрес российского лидера и был отстранен от работы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию со стороны грузинских радикальных сил.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 39
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