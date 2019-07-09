Президент Грузии призвала власти РФ не поддаваться на провокации радикалов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не отвечать на провокации грузинских радикалов, пишет ФАН.

Во время брифинга в Тбилиси во вторник, 9 июля, глава страны заявила, что если Москва отреагирует на действия радикальных элементов, то поспособствует достижению их деструктивных целей.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ею же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — отметила Зурабишвили.

На днях телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи на грузинском телеканале «Рустави 2» грубо высказался в адрес президента России Владимира Путина. Выпад журналиста вызвал возмущение в грузинском истеблишменте, Габунию отстранили от работы.

9 июля депутаты Госдумы рекомендовали российскому правительству проработать комплекс санкций в отношении Грузии. 5-tv.ru рассказывал, каких сфер экономики могут коснуться ограничительные меры.