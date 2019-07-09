Опубликовано видео атаки позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В сети опубликовано видео атаки позиций Вооруженных сил Украины недалеко от города Марьинка в Донецкой области, пишут Iz.ru.

Ролик появился на странице Facebook 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (ВСУ). В подписи к видео украинские военные обвиняют бойцов самопровозглашенной ДНР в нападении с целью дискредитировать киевскую ООС (операция объединенных сил — Прим. ред.) и спровоцировать на ответный огонь.

На кадрах видно, как в направлении построек летит снаряд, позднее стало известно, что применялась противоминная установка УР-83П «Змей Горыныч», после чего раздается взрыв.

В ДНР заявили, что огонь велся в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ополченцы отметили, что использование «Змея Горыныча» не нарушает Минские соглашения. УР-83П — противоминная установка, предназначенная для прохождения минного поля путем его подрыва и создания ряда траншей.

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Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новое руководство страны, которое пришло к власти после госпереворота. В Донецке и Луганске объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, против которых Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В апреле 2018 года ее переименовали в операцию объединенных сил.

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