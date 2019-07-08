Видео: Зеленский назвал условия прекращения экономической блокады Донбасса

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Президент Украины сообщил, что снять блокаду возможно в ближайшее время.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, YouTube @112 Украина

Новый глава Украины Владимир Зеленский назвал условия снятия экономической блокады с Донбасса. Слова президента Незалежной прозвучали во время брифинга после саммита Украины и ЕС в Киеве в понедельник, 8 июля.

Как отметил Зеленский, «все это вернуть» можно в кратчайшие сроки. Однако для этого необходимо выполнение определенных условий.

«Пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — заявил украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что Киев выступает за восстановление мира, и подчеркнул, что завершить военные действия возможно только дипломатическим путем. Глава Незалежной дополнительно отметил, что в ближайшее время ожидаются подвижки в вопросе обмена пленными, однако пока с решением этого вопроса есть некоторые сложности, поскольку списки пленных двух сторон не совпадают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске.

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