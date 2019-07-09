В Таллине задержали руководителя «Русской школы Эстонии»

, 20:30 Эфирная новость 42

Полиция задержала председателя правления некоммерческого объединения «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова.

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Фото, видео : Sergei Trofimov, Пятый канал

Еще один пример охоты на ведьм. В Таллине сегодня провели обыск в «Русской школе Эстонии» и дома у руководителя этой правозащитной организации — Мстислава Русакова. Причем забрали не только телефоны и компьютеры, но и игровую приставку его сына. Самого Русакова увезли на допрос.

При этом с чем связаны действия полицейских — не известно. «Русская школа Эстонии» существует уже 15 лет. Эта некоммерческой организация поддерживает русскую общину в балтийской республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эстонский Красный крест выступил против «Доктора Айболита». Представители местного отделения международной организации, угрожая судом, потребовали изъять из спектакля Молодежного театра их символику.

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