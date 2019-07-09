В Таллине задержали руководителя «Русской школы Эстонии»

Еще один пример охоты на ведьм. В Таллине сегодня провели обыск в «Русской школе Эстонии» и дома у руководителя этой правозащитной организации — Мстислава Русакова. Причем забрали не только телефоны и компьютеры, но и игровую приставку его сына. Самого Русакова увезли на допрос.

При этом с чем связаны действия полицейских — не известно. «Русская школа Эстонии» существует уже 15 лет. Эта некоммерческой организация поддерживает русскую общину в балтийской республике.