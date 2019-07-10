За непропуск машины скорой помощи водителям может грозить до четырех лет тюрьмы

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за воспрепятствовании доступа врачей к больному.
Административная и уголовная ответственность предусмотрена и для водителей, которые не пропускают машины скорой помощи, которые едут на вызов. Самое суровое наказание ждет нарушителей в случае смерти пациента — четыре года тюрьмы.
Законопроект появился после ряда резонансных случаев, когда автолюбители нарочно мешали проезду карет скорой помощи во дворах и на улицах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели фельдшера в результате столкновения «скорой» с иномаркой под Тамбовом.