За непропуск машины скорой помощи водителям может грозить до четырех лет тюрьмы

, 10:10 Эфирная новость 55

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за воспрепятствовании доступа врачей к больному.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за воспрепятствовании доступа врачей к больному.

Административная и уголовная ответственность предусмотрена и для водителей, которые не пропускают машины скорой помощи, которые едут на вызов. Самое суровое наказание ждет нарушителей в случае смерти пациента — четыре года тюрьмы.

Законопроект появился после ряда резонансных случаев, когда автолюбители нарочно мешали проезду карет скорой помощи во дворах и на улицах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели фельдшера в результате столкновения «скорой» с иномаркой под Тамбовом. Автомобиль медиков выехал на перекресток с проблесковыми маячками и сиреной. В этот же момент с соседней улицы на красный сигнал светофора вылетела иномарка.

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