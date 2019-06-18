Видео: Фельдшер погиб в результате столкновения «скорой» с иномаркой под Тамбовом

В Тамбовской области машина скорой помощи столкнулась с иномаркой. Погибла женщина-фельдшер. Еще четыре человека получили травмы. В том числе пациентка, которую везли в больницу. Все произошло в городе Моршанск. Автомобиль медиков выехал на перекресток с проблесковыми маячками и сиреной. В этот же момент с соседней улицы на красный сигнал светофора вылетела иномарка. Столкновение было такой силы, что после удара машины вынесло за пределы проезжей части.

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