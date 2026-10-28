«Почему бы и нет»: Виктор Добронравов может сыграть Игоря Бутмана в фильме

Актер Виктор Добронравов допустил, что сыграет Игоря Бутмана в кино

Заслуженный артист России Виктор Добронравов на юбилейном концерте Игоря Бутмана в Кремлевском дворце в беседе с корреспондентом 5-tv.ru не исключил, что мог бы исполнить роль музыканта в документальном фильме, и намекнул на новые совместные проекты с его оркестром.

По словам Добронравова, он познакомился с Бутманом около десяти лет назад на одном из концертов. Актер отметил, что обычно артисты знают друг друга заочно — кто-то видел коллегу на экране или в зале, а затем встречается на сборных концертах.

«Вот так вот, лет, наверное, десять назад мы познакомились и стали дружить», — рассказал он.

На вопрос, хотел бы он сыграть Игоря Михайловича, если о нем снимут документальный фильм, Добронравов ответил:

«Вполне возможно, почему бы и нет».

Говоря о возможном сотрудничестве с оркестром Бутмана, актер намекнул на новые совместные проекты, но раскрывать планы не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 1999 году Игорь Бутман создал собственный биг-бенд, который сегодня считается одним из самых профессиональных джазовых коллективов в мире.

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