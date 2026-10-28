Пришли за арендой — нашли схрон: у 24-летней блогерши обнаружили оружие и наркотики

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 18 0

Полиции не предполагала, что найдет в квартире целый тайник.

За что арестовали блогершу в Колумбии

Фото: www.globallookpress.com/ Miyer Juana

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Тайник с оружием и наркотиками привел к аресту 24-летней блогерши в Колумбии

Полиция и судья прибыли в квартиру 24-летней Уэнди Дуран, чтобы взыскать просрочку арендной платы, но заметили в гостиной два пистолета — после этого девушку задержали, а при обыске обнаружили тайник с оружием и наркотиками.

Как сообщает New York Post, правоохранители пришли к блогерше, родившейся в Нью-Йорке, чтобы изъять имущество за долги по аренде. Увидев в гостиной два пистолета, они спросили, есть ли у Дуран разрешение на хранение огнестрельного оружия, — она ответила отрицательно, после чего ее арестовали. В ходе обысков в доме обнаружили тайник с оружием и наркотиками.

Дуран предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, однако обвинение в хранении запрещенных веществ ей пока не предъявлено. Как прокомментировали в генпрокуратуре, в настоящее время ведется расследование, цель которого — установить, причастна ли блогерша к другим преступлениям, а также выяснить происхождение обнаруженных предметов и то, для чего они предназначались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл объяснила, почему не допускала отца Томаса Маркла к общению с Арчи и Лилибет: по ее словам, еще в 2018 году поступило письмо с тревожными утверждениями о нем, и герцогиня хотела защитить детей.

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