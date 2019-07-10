Водителям запретят перестраиваться на круговых «турбоперекрестках»

Нововведения ждут российских водителей. Уже в этом году на дорогах появятся так называемые круговые «турбоперекрестки». На них будет наноситься специальная разметка, подсказывающая водителям максимально удобную траекторию движения. На самом круге перестраиваться будет нельзя.

Новинка позволит не только проезжать перекресток за более короткий срок, но и избавит от появления конфликтных ситуаций. Первые турбоперекрестки появятся уже в этом году в столице, а затем и в других городах страны.

Кроме этого предлагается изменить форму светофоров. Они станут квадратными. Также на пешеходных переходах появятся датчики движения. Они будут следить за появлением пешеходов и предупреждать об этом водителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за непропуск машины скорой помощи водителям в России может грозить до четырех лет тюрьмы.